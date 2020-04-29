شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة تنفذ دعاية سرية لصالح إردوغان فى اليونان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة أحوال تركية المعارضة أن شبكة قنوات الجزيرة القطرية يتم إستخدامها لإجراء بروبجاندا سرية لصالح نظام إردوغان، حيث أشارت إلى أن شبكة الجزيرة الإعلامية القطرية وصلت إلى منطقة تراقيا اليونانية لتصوير تقرير عن الأقلية المسلمة التركية.

وأضاف التقرير لطالما كانت الأقلية التي يبلغ تعدادها حوالي 150 ألف شخص قضية خلاف بين أنقرة وأثينا، حيث تصف تركيا اليونان بالفشل في منح الحقوق الكاملة للأقلية، بما فى ذلك إنكار الدولة للهوية العرقية والقيود المفروضة على حرية الدين.

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وتابعت :"تم تشويه الحقائق في التقرير الذي أخرجه المخرج السينمائي، غلين إليس، بعنوان "تراقيا الغربية، المنطقة المتنازع عليها: الأتراك في شمال شرق اليونان"، في ما كان بروباغندا سرية لحكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان."