شكرا لقرائتكم خبر عن تميم يرفض الإفراج عن أحد أفراد الأسرة الحاكمة رغم إصابته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت منصات قطرية معارضى أن مصادر مطلعة أكدت أن الديوان الأميرى القطرى لا يزال يصدر أوامره بضرورة التنكيل بكل معارض فى قطر خاصة لو كان أحد أفراد الأسرة الحاكمة، حيث أوضحت المصادر أن أحد أفراد الأسرة الحاكمة المعتقلين تم التأكد خلال الأيام الماضية من إصابته بفيروس كورونا بعد معاناته لمدة 4 أيام متتالية من حمى كادت تودى بحياته.

وأضافت المصادر: أن الأوامر جاءت برفض نقل المصاب للعزل الطبى رغم تأكيد الأطباء على ضرورة نقله، موضحة أن الأمن رفض بقاء الأطباء إلى جانب الحالة وأمرهم بالمغادرة فورًا بعد أن قدموا تقاريرهم التى تؤكد إصابة السجين بفيروس كورونا المستجد.

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وكشف مصدر على صلة قرابة بـ"تميم بن حمد" -شدد على عدم ذكر اسمه- أن السجين وهو حفيد لأحد الآباء المؤسسين لدولة قطر وكان ضمن المعارضين لحكم تميم، يعامل بشكل سيئ رغم مرضه الشديد.

وأضاف: صديقي وقريبي ألقي بالسجن في سجون تميم منذ عامين بعد أن لفقت له قضايا شيكات مزورة لإظهارها إلى الإعلام في حال كشف أمر التنكيل به، وحتى اليوم يرفض تميم الإفراج عنه رغم إلقائه في السجن دون محاكمة معلنة.