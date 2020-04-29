شكرا لقرائتكم خبر عن النائب ممدوح الحسينى يطالب بالتصدى الحاسم والإزالة الفورية لمخالفات البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بالتصدى الحاسم لمخالفات البناء وتطبيق عقوبات رادعة ضد من يرتكب أعمال بناء بالمخالفة للقانون ودون ترخيص.

وقال الحسيني لـ"الخليج 365"، إن الدولة لن تسمح بتكرار الفوضى التى حدثت بعد يناير 2011، و"شوطة البناء المخالف" التى شهدتها كل المحافظات فى مصر، مشددا علي ضرورة إزالة المخالفات من المهد، وأن تكون هناك رقابة مشددة من الجهات المعنية.

وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى ضرورة الإسراع فى إقرار التعديلات الجديدة لقانون البناء، مؤكدا أنها تتضمن عقوبات رادعة ضد مخالفات البناء.

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وطالب النائب ممدوح الحسيني، الحكومة والمحافظين بتفعيل توجيهات رئيس الجمهورية بعدم التهاون مع مرتكبي جرائم البناء المخالف، داعيا إلي تكثيف الرقابة والإزالة الفورية لأى مخالفات أو تعديات.