شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية الأحزاب والسياسيين تستعرض حصاد خطتها التوعوية لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت شيماء عبد الإله، المتحدث الرسمى باسم تنسيقية شباب الأحزاب، مجهودات التنسيقية لمكافحة فيروس كورونا، موضحة أنه تم بث فيديوهات توعوية على موقع التواصل الاجتماعى " الفيس بوك" لأعضاء التنسيقية للمصريين بشرح إجراءات الوقاية وأهمية التزام المنازل.

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وأوضحت "عبد الإله" أن التنسيقية بأحزابها توجهت فى تحركات ميدانية بطباعة فلايرز وملصقات تحث المواطنين على التزام المنازل ومدة خطورة هذا الفيروس وأهمية الالتزام بالتباعد الاجتماعى وإجراءات الوقاية اللازمة فى الأماكن المزدحمة ومكاتب البريد.

ولفتت المتحدث الرسمى للتنسيقية، أن شباب التنسيقية حرصوا على التواجد بأماكن قبض الرواتب والمعاشات وتوعية المواطنين بأهمية التباعد، هذا بجانب ما أطلقته التنسيقية ل" تحدى الخير" وتم توزيع 1200 شنطة غذائية لمحدودى الدخل، هذا بجانب ما تنشره الصفحة من تعليمات يومية لآليات اتخاذ إجراءات الوقاية فى كافة التصرفات المختلفة للعمل بالمؤسسات أو البنوك وخلافه.