شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتصادية البرلمان" ترجئ التصويت على مشروع موازنة الرقابة المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرجأت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، التصويت على مشروع موازنة الهيئة العامة للرقابة المالية للسنة المالية 2020/2021، وطالب أعضاء اللجنة ممثلو الهيئة العامة للرقابة المالية بمزيد من التفاصيل عن مشروع موازنتها للعام المالى الجديد.

وشدد النواب على ضرورة أن تتضمن إجمالى الإيرادات والنفقات والفوائض المرحلة، معلنين رفضهم تقديم بيانات غير مكتملة للجنة عن الموازنة الجديدة.

ومن ناحيته قال النائب هانى نجيب، عضو اللجنة، إنه لا يوجد معلومات تفصيلية للإيرادات، مطالبا الهيئة بتقديم تقرير عن الفوائض المرحلة السابقة وتفاصيل الاستثمار فى أذون الخزانة، مضيفا: "تعلمون حساسية وضع هيئة الرقابة المالية ونحتاج تفاصيل، ونحتاج أرقام الفوائض والأموال المرحلة ومن الصعب الموافقة على الموازنة بهذا الشكل الغامض ونحتاج تقرير تفصيلى يحقق قدر من الشفافية بكل التفاصيل بعيدا عن مصطلح إيرادات أخرى".

وبدوره أكد الدكتور تامر سعيد، ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه سيتم تقديم موازنة تفصيلية، موضحا أن جميع الأموال الخاصة بالهيئة عبارة عن استثمارات لجميع المبالغ فى حسابتها بالبنك المركزى من خلال شراء أذون خزانة وسندات خزانة، لافتا إلى أن وزارة المالية لديها جدول واضح بتفاصيل الموازنة والإيرادات.

وفيما يتعلق بزيادة الإنفاق فى الموازنة الجديدة أوضح أن هناك تكاليف تفرضها الترقيات للعاملين بخلاف الأجور الأساسية، لافتا إلى أن بند المكافات يتم وفقا لنمو إيرادات الهيئة و يتم صرفه فى إطار إثابة العاملين على هذا المجهود، مضيفا: "باقى النفقات لها علاقة بالصيانات وارتفاع الأسعار الخاصة باستهلاك الكهرباء بخلاف نفقات متاخرة من العام المالى السابق".

وتساءل عدد من النواب عن المبلغ الذى ستتبرع به الهيئة العامة للرقابة المالية لصالح صندوق تحيا مصر، وقال ممثل الهيئة إن هذا المبلغ يبلغ ربع مليار جنيه، وسيتم سداده فى 5 مايو، مضيفا: "جميع مبالغ الهيئة مستثمرة فى شكل أذون خزانة، وإجمالى قيمة اذون الخزانة تصل إلى مليار و67 مليون جنيه.