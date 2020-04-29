شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية الأحزاب ترصد تفاصيل جولة ميدانية لنائب محافظ الدقهلية ببحيرة المنزلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية - عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين بشن حملة مكبرة لإزالة تعديات احواض الاسماك والسدود داخل جزيرة العزبي ببحيرة المنزلة بمشاركة ومديرية أمن الدقهلية وهيئة الثروة السمكية، وبحضور اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية واللواء محمد طه مدير الإدارة العامة للأمن المركزي لمنطقة شرق الدلتا واللواء خالد ابراهيم وكيل الادارة، يأتى ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإزالة كافة انواع التعديات علي بحيرة المنزلة لإعادة تطويرها من خلال أعمال التكريك وتعميقها لعودتها الي سابق عهدها .

وأشار نائب المحافظ إلي أن إجمالي عدد الأحواض المستهدف إزالتها خلال الحملة 372 حوض بمساحة 220 فدان وان إجمالي ما تم إزالته اليوم 85 حوض بمساحة إجمالية 45 فدان بمشاركة أكثر من 40 معدة، مؤكدا علي أن حملات الإزالة مستمرة حتي يتم الانتهاء من إزالة كافة الأحواض والسدود وإعادة تكريك وتعميق تلك المساحة بالكامل لتعود الي البحيرة مرة أخرى .

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كما أكد نائب المحافظ علي أن هناك تنسيق كامل بين كافة الأجهزة الأمنية والأجهزة المعنية لاستمرار إزالة أي تعديات داخل البحيرة لإعادة البحيرة إلى طبيعتها لزيادة الثروة السمكية فيها وفتحها امام الصيادين مما سيكون له عظيم الأثر في توفير فرص عمل للشباب، والذي سيعود بالإيجاب على الاقتصاد المصرى.

الجدير بالذكر أن أعمال التطهير و التكريك وإزالة التعديات داخل البحيرة بدأت في مايو 2017 بعد أن أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية توجيهاته بتطوير كافة البحيرات الطبيعية وفي مقدمتها بحيرة المنزلة التي تعد من أكبر البحيرات الطبيعية في مصر والتي تبلغ مساحتها 250 الف فدان تقريباً .