رغم منافسة “ام بي سي 5”.. 75% من الجمهور المغربي يشاهد القنوات الوطنية وقت الذروة

فشلت قناة “ام بي سي 5” الموجهة للجمهور المغربي، في شد انتباهه في رمضان الحالي، خصوصا وقت الذروة، حيث سيطرت القنوآت الوطنية على نسبة 75% من المشاهدين وقت الذروة منذ بداية رمضان.

وقال بلاغ للقناة الثانية، ليلة أمس الاثنين، إن القنوات المغربية العمومية التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، والقناة الثانية سجلت متابعة أكثر من 75 في المائة من الجمهور خلال وقت الذروة، ما يدل على تفضيل الجمهور للسلسلات المغربية المعروضة على القنوات الوطنية في منافستها مع برامج القنوآت الفضائية.

و انطلاقا من الأرقام المعلنة، فإن نسبة 25 في المائة من الجمهور المغربي المتابع التلفاز وقت الذروة في بداية رمضان، توزع بين قنوات “إم بي سي5″، وقنوات شدى تيفي، وتيلي ماروك، وباقي القنوآت الفضائية المختلفة والمتنوعة والبالغ عددها 1000 قناة.

ويبدو أن أكثر البرامج التي شدت انتباه الجمهور المغربي على” إم بي سي” هو برنامج رامز مجنون رسمي، إذ يلقى إقبالا على يوتوب ر تدخل حلقاته تصنيف الفيديوهات الرائجة في المغرب.