أنباء عن إطلاق نار في اللد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت مصادر محلية بوقوع جريمة إطلاق نار في مدينة اللد، مساء اليوم، الثلاثاء.
ووفقًا للتفاصيل المتوفرة، فإن الجريمة أسفرت عن إصابة شاب بجروح خطيرة.
وتشهد البلدات والمدن العربية تصاعدا خطيرا في ظاهرة العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها وكبح جماح هذه الظاهرة وتوفير الأمن والأمان للمواطنين العرب.
هذا، ومنذ مطلع العام 2020 الجاري قتل 17 شخصا في المجتمع العربي في جرائم قتل مختلفة، آخرهم الشاب محمد مصباح (24 عاما) الذي تعرض لجريمة إطلاق نار في أم الفحم.
يذكر أنه قتل في العام الماضي 93 عربيا بينهم 11 امرأة في البلاد، علما بأنه قتل 76 عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة في العام 2018، وقتل 72 عربيا بينهم 10 نساء في جرائم قتل مختلفة في البلاد عام 2017.
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