إصابة خطيرة لشاب في حادث طرق بعسفيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب (20 عامًا)، مساء الثلاثاء، إثر حادث طرق بين سيّارتين في قرية عسفيا بالكرمل.
وبحسب مصادر طبية، فإن جراح الشاب وصفت بالخطيرة، ونقل لتلقّي العلاج إلى مشفى رمبام بحيفا.
وتتركّز إصابة الشاب في رأسه.
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