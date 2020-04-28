بايدن ساخرًا من ترامب: يجب أن يقضى وقتًا أقل في تهنئة نفسه وأطول فى أداء وظيفته

الثلاثاء 28 أبريل 2020

جو بايدن

سخر جو بايدن، المرشح الديمقراطى المحتمل للانتخابات الرئاسية الأمريكية، من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قائلاً: "يجب أن يقضي الرئيس وقتًا أقل في تهنئة نفسه والمزيد من الوقت في أداء وظيفته".

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وقال بايدن فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بـ"تويتر": "لقد مرت أشهر على هذه الأزمة وما زال العمال الصحيين، لا يملكون ما يكفي من معدات الحماية، ولا توجد حتى الآن اختبارات كافية، ويستمر عدد القتلى في الارتفاع، يجب أن يقضي الرئيس دونالد ترامب وقتًا أقل في تهنئة نفسه والمزيد من الوقت في أداء وظيفته.

وفى سياق آخر أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تأييدها لـ" جو بايدن" لخوض الانتخابات الرئاسية عن الحزب الديمقراطي ، جاء ذلك نقلا عن سكاى نيوز.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، واصل مهاجمة نانسى بيلوسى، رئيس مجلس النواب الأمريكى، وتشاك شومر، زعيم الأقلية، مؤكدا أنهم يجب أن يعودوا إلى واشنطن فورا للموافقة على تشريع لمساعدة العائلات الامريكية، مشددا على أنهم يجب أن ينهوا إجازتهم التى لا نهاية لها وفقا لحديثه.

وقال ترامب فى تغريدة عبر تويتر: "بدأ الناس اليوم يفقدون وظائفهم بسبب نانسى بيلوسى المجنونة، وتشاك شومر الباكى، والديمقراطيين المتطرفين، الذين يجب أن يعودوا على الفور إلى واشنطن ويوافقوا على تشريع لمساعدة العائلات في أمريكا. إنهاء إجازتك التي لا نهاية لها!".