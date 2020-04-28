شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تقترب من «المليون» إصابة بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

اقترب عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة من مليون حالة، اليوم الثلاثاء، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات المتوقعة في نموذج أكاديمي يلقى متابعة عن كثب حتى مع قيام بعض الولايات بتخفيف القيود الهادفة إلى مكافحة الجائحة التي تقوض الاقتصاد الأمريكي.

وتزايد عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة -والذي يقل قليلا عن المليون- إلى المثلين في 18 يوما، ويمثل ثلث جميع حالات الإصابة في العالم كله.

ومع توقع المستشار الاقتصادي للرئيس دونالد ترامب معدل بطالة يزيد على 16 في المائة لشهر أبريل وغضب كثير من الأمريكيين من أوامر البقاء في البيوت تعمل نحو 12 ولاية على إعادة فتح اقتصاداتها التي قوضتها القيود وذلك على الرغم من غياب فحوص واسعة النطاق للكشف عن المصابين بفيروس كورونا.

وحذر خبراء الصحة من أن التراجع السابق لأوانه عن سياسات التباعد الاجتماعي الهادفة إلى الحد من انتشار العدوى يمكن أن يتسبب في طفرة في الإصابات الجديدة.

وأرجأ حكام ولايات أخرى من بينها نيويورك المتضررة بشدة إعادة فتح الاقتصاد خشية أن يؤدي ذلك إلى تحفيز موجة ثانية من حالات الإصابة..