شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح صادم عن تأثير الكمامات لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
قالت نائبة كبير المستشارين العلميين في بريطانيا، أنجيلا ماكلين، اليوم الثلاثاء، إن علماء بريطانيين يوجهون النصح للحكومة خلصوا إلى أن الكمامات ليس لها سوى تأثير ضئيل في الحيلولة دون انتقال العدوى من شخص حامل لفيروس كورونا المستجد إلى آخر.
وأضافت: "هناك دليل ضعيف على وجود تأثير بسيط يمكن أن تمنع بموجبه كمامة الوجه مصدر العدوى من شخص مصاب لآخرين من حوله".
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