شكرا لقرائتكم خبر عن «حقوق الإنسان» تحذر من كارثة إنسانية في السودان والان نبدء بالتفاصيل

أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن مخاوف جدية بشأن الأزمة التي تواجه عملية الانتقال في السودان في خضّم جائحة (كوفيد-19)، محذراً من حدوث معاناة أكبر ما لم يتحرك المانحون بسرعة.

وأفاد المتحدث باسم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، جيريمي لورانس، في مؤتمر صحفي عبر تقنية الفيديو اليوم، من جنيف، أن وعود التنمية الاقتصادية والاجتماعية والديمقراطية والعدالة والسلام أصبحت مهددة، بسبب القيود الحادّة على موارد تمويل الحكومة الانتقالية في السودان.

وأكد لورانس، أن النظام الصحي في السودان بسهولة غير مجهز للتعامل مع تفشي الجائحة على النطاق الذي شهدته أماكن أخرى في العالم، مشيراً إلى ثمّة طريقة واحدة فقط لمنع وقوع كارثة إنسانية، وهي أن يتقدم المانحون ويمدّوا يد العون للسودان.