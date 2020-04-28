انقطاع التيار الكهربائي في ساحة التحرير

انقطع التيار الكهربائي، الثلاثاء، في ساحة التحرير وسط العاصمة. وقال مراسل الخليج 365، ان التيار الكهربائي انقطع بشكل كامل عن ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد. واضاف انه لم تعرف لغاية الان، مشيرا الى ان اغلب القطوعات التي تحدث بالعاصمة هو بسبب خلل فني.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.