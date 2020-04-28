تقليد رمضاني سنوي في ليل بغداد 'صور'

مع حلول شهر رمضان المبارك ضيفاً على المسلمين تبرز معه شخصية مألوفة لدى العراقيين تجوب الأزقة في ليالي رمضان مرددة بعض الجمل، إنه "المسحرجي" باللغة العامية. "سحور.. سحور.. سحور" مفردات اعتاد المسلمون في البلاد على سماعها أثناء شهر رمضان، كلمات تتلوها ضربات على الطبل هدفها إيقاظ الناس من نومهم لتشير لهم بقرب موعد السحور قبيل بزوغ فجر اليوم التالي. الصور ادناه بعدسة علي جاسم Advertisements

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