الإمارات ومالي تؤكدان أهمية التضامن العالمي ضد كورونا

الخليج 365 - وكالاتالأربعاء 2020/4/29 01:10 ص بتوقيت أبوظبي
بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الثلاثاء، مع بوبو سيسي رئيس وزراء مالي العلاقات الثنائية المشتركة وسبل تعزيزها.
ووجه الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي، التهنئة إلى الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا رئيس جمهورية مالي وبوبو سيسي والشعب المالي الصديق بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وتطرق الجانبان إلى مستجدات جائحة كورونا المستجد "كوفيد – 19" في أفريقيا بشكل خاص، وعلى الصعيد العالمي بشكل عام، والإجراءات والتدابير التي اتخذها البلدان للتعامل معها.
وأكد الجانبان أهمية التضامن العالمي في هذا الموقف الصعب الذي تمتد تأثيراته لجميع دول العالم، وضرورة استمرار التعاون المشترك ودعم الجهود العالمية المبذولة من أجل احتواء تداعيات هذه الجائحة.
وشدد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون الدولي المشترك في مواجهة جائحة "كورونا"، مشيرا إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تدعم وتساند جمهورية مالي والدول الأفريقية الصديقة كافة من أجل تعزيز استجابتها لتداعيات الجائحة والعمل على احتوائها.
وأكد العلاقات المتميزة التي تجمع بين الإمارات ومالي والحرص المستمر على تعزيزها وتنمية أوجه التعاون المشترك بما يعود بالخير على شعبي البلدين.
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