"نداء السودان" يقرر هيكلة "مركزي الحرية والتغيير"

كشفت مصادر لـ"الخليج 365" أن قوى "نداء السودان" قررت إعادة هيكلة وتكوين المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير إلى جانب دخول الجبهة الثورية واستيعاب قوى الثورة والتغيير في البلاد.



ويعد المجلس المركزي لـ"قوى الحرية والتغيير" هو الحاضنة السياسية لها، وأدت الخلافات بشأنه إلى تجميد حزب الأمة عضويته بقوى الحرية والتغيير، وتم تشكيل لجنة للتوصل إلى تفاهمات ومعالجة الأزمة، وتوصلت إلى قرار إعادة الهيكلة.

وقالت المصادر لـ"الخليج 365": إن "لجنة الإصلاح التنظيمي والسياسي أكدت ضرورة تشكيل اللجان الحالية والسياسات والتي تعتبر من أهم ملامح الإصلاح التنظيمي والسياسي داخل قوى إعلان الحرية والتغيير".

وكان تحالف نداء السودان أعلن، الخميس، عن تشكيل لجنتين لتطوير خطوات واضحة لعملية الإصلاح التنظيمي والسياسي داخل قوى إعلان الحرية والتغيير، الذي يعد أحد مكوناته الرئيسية.

وأكد مصدر أن قوى نداء السودان انتهت من وضع الرؤية النهائية لعملية الإصلاح التنظيمي والسياسي داخل قوى إعلان الحرية والتغيير.

وأضاف المصدر أن الهيكلة من شأنها أن تضع حدا أمام سياسة فرض الأمر الواقع الذي ظلت تنتهجه قوى إعلان الحرية والتغيير.

وأشار إلى أن "الإصلاح المؤسسي وإعادة الهيكلة يعطيان الآخرين فرصة للمشاركة في صناعة القرار ومؤسسات تعبر عن الثورة".

وكان تحالف نداء السودان قد أعلن الخميس، تشكيل لجنتين لتطوير خطوات واضحة لعملية الإصلاح التنظيمي والسياسي داخل قوى إعلان الحرية والتغيير، الذي يعد أحد مكوناته الرئيسية.

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ويتكون تحالف قوى التغيير من (تجمع المهنيين، والتجمع الاتحادي المعارض، وقوى الإجماع الوطني)، وهم أوائل الموقعين على الإعلان، ثم لحق بهم "نداء السودان" وتجمع منظمات المجتمع المدني.

ويمثل تحالف قوى الحرية والتغيير المرجعية السياسية للحكومة الانتقالية في السودان برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك.

ويأتي قرار نداء السودان بتشكيل لجنتي التطوير على خلفية تجميد حزب الأمة القومي برئاسة الصادق المهدي، الأربعاء، عضويته (الحرية والتغيير) لخلافات بالمجلس المركزي للقوى بشأن تعيين الولاة المدنيين وتشكيل المجلس التشريعي.



وتتكون كل كتلة في تحالف قوى الحرية والتغيير من عدد من الأحزاب والتنظيمات.

ولعل أبرز الأحزاب المكونة لكتلة نداء السودان، هي حزب الأمة بقيادة الصادق المهدي، وحزب المؤتمر السوداني، وتحالف الجبهة الثورية.

وإلى جانب الأحزاب السياسية، يضم (تحالف قوى الحرية والتغيير) حركات مسلحة منضوية تحت لواء الجبهة الثورية، وهي الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة مالك عقار، و"تحرير السودان" بقيادة منيأركو مناوي، و"العدل والمساواة" بقيادة جبريل إبراهيم.

بينما يضم تحالف "الإجماع الوطني" كلا من "الحزب الشيوعي، وحزب البعث العربي الاشتراكي، والتجمع الاتحادي المعارض، والناصري، والبعث القومي"، وجميعها يسارية التوجهات.

ويمثل "تجمع المهنيين"، التكوين الثالث للتحالف، إضافة إلى عدد آخر من التنظيمات المطلبية والجهوية والمبادرات، لتبلغ عضوية التحالف أكثر من 80 حزبا وحركة وتنظيما مهنيا.