%67 من الأمريكيين يعتقدون أن كورونا سيعطل الانتخابات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهر استطلاع للرأي نشر، الثلاثاء، أن ثلثي الأمريكيين يعتقدون أن جائحة كورونا قد تعطل القدرة على التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة.



فيما أكدت غالبية الذين شملهم الاستطلاع، الذي أجراه مركز "بيو" للأبحاث ثقتها بأن الانتخابات ستجري بنزاهة ودقة.

وذكر مركز بيو أن 67% من المشمولين في الاستطلاع قالوا إنه "من المحتمل جدا أو إلى حد ما" أن يؤدي تفشي كوفيد-19 إلى تعطيل قدرة الأمريكيين على التصويت في نوفمبر/تشرين الثاني.

وأيد 80 % من الديمقراطيين ذلك مقابل 50 % فقط من الجمهوريين.

وفي الوقت نفسه، قال 59% ممن شملهم الاستطلاع إنهم واثقون "إلى حد ما" من أن الانتخابات ستجري بنزاهة ودقة.

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وذكر مركز بيو أن 70% قالوا إنهم يؤيدون السماح لأي ناخب بالتصويت عبر البريد إذا أراد ذلك، بينما قال 52% إنهم يفضلون إجراء جميع الانتخابات عن طريق البريد.

والإثنين، رفض الرئيس دونالد ترامب مزاعم خصمه الديمقراطي جو بايدن بأنه سيحاول تأجيل انتخابات 3 نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "لم أفكر قط في تغيير موعد الانتخابات. لماذا أفعل ذلك؟"

وقال بايدن خلال حملة لجمع التبرعات عبر الإنترنت الأسبوع الماضي: "تذكروا كلماتي أعتقد أنه سيحاول إبطال الانتخابات بطريقة ما، والتوصل إلى أساس منطقي لماذا لا يمكن إجراؤها".

وشارك 4917 بالغا أمريكيا في استطلاع مركز بيو في الفترة من 7 إلى 12 أبريل/نيسان، وقد تم بهامش خطأ يزيد أو ينقص عن 2.1 نقطة مئوية.