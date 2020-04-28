مجلس الوزراء السعودى يوافق على تأسيس شركة حكومية للخدمات التعدينية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 أبريل 2020

عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم الثلاثاء عبر الاتصال المرئى، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء.



وفى بدء الجلسة، أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لقادة الدول الإسلامية، ولمواطنى المملكة، على ما عبروا عنه من تهان وتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وخلال الجلسة، وافق مجلس الوزراء السعودي من حيث المبدأ على تأسيس شركة مملوكة للحكومة للخدمات التعدينية.

Advertisements

كما شدد المجلس خلال اجتماعه على ضرورة عودة الأوضاع في عدن وبعض المحافظات الجنوبية إلى ما كانت عليه قبل إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي حالة الطوارئ

وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس استعرض جملة من التقارير حول مستجدات جائحة فيروس كورونا، على نطاق محلي وعالمي، والحالات المسجلة في المملكة، والاطمئنان على ما يقدم لها من عناية ورعاية صحية، ومتابعة تنفيذ الإجراءات والتدابير والمحافظة على الصحة العامة.

ونوه فى هذا الصدد بالتوجيهات الحكيمة بسرعة توفير الفحوصات والكواشف والأجهزة والمستلزمات والأدوية اللازمة للتصدي للفيروس، وتوقيع عقدٍ بقيمة 995 مليون ريال وذلك لإجراء 9 ملايين فحص لتشخيص فيروس كورونا، وزيادة السعة الاستيعابية للمختبرات الإقليمية في مناطق المملكة، وتدقيق الفحوصات وضمان جودتها وتدريب الكوادر السعودية، وتحليل الخريطة الجينية، وتحليل خريطة المناعة في المجتمع لعدد مليون عينة.

وأشاد بقرار العاهل السعودى برفع منع التجول جزئياً فى جميع مناطق المملكة مع الإبقاء على منع التجول الكامل فى مكة المكرمة والأحياء المعزولة سابقاً، وعودة بعض النشاطات الاقتصادية بالضوابط الصحية، والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.