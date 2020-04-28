ترامب: لم نتوصل إلى لقاح لفيروس كورونا ونتمنى تحقيق نتائج إيجابية قريبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 أبريل 2020

الخليج 365 - متابعات

رجح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، زيادة اعداد الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية إلى زيادة عدد الفحوصات، متابعا: الفحوصات التي قمنا بها للكشف عن المصابين بفيروس كورونا هي أكثر مما قامت به أي بلد أخرى في العالم.

وقال ترامب في تصريحات نقلتها مصادر إعلامية قبل قليل،: سنتمكن قريبا من إجراء 5 ملايين فحص يومي للكشف عن المصابين بفيروس كورونا، مؤكدا عدم التوصل بعد إلى لقاح لفيروس كورونا ولكن هناك مؤشرات جيدة ونتمنى تحقيق نتائج إيجابية قريبا.

وتوقع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، تراجع عدد الإصابات بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة.

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فى غضون ذلك أفادت جامعة جونز هوبكنز بتسجيل 2045 وفاة و24584 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، خلال 24 ساعة.

وبعد الجهود الجبارة التي تبذلها الطواقم الطبية حول العالم، نتيجة النكسة التي تعرضت لها سائر دول العالم بسبب وباء كوروبا، بدا أملا يلوح في الأفق، بعد اقتراب تسجيل مليون حالة من الشفاء، وبحسب بيانات وإحصاءات worldometers.info، تم تسجيل 944.350 حالة وقت كتابة التقرير.

ويبلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في الولايات المتحدة الأمريكية 139.937 حالة، بينما سجلت إسبانيا 123.903 حالة تعافى، وجاءت في المركز الثالث إيطاليا بعدد 68.941 حالة، تلاها فرنسا بـ 45.513 حالة، ثم ألمانيا بعدد 117.400 حالة.

وتجاوزت إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية عتبة المليون إصابة بتسجيل 1.022.259 إصابة، وتوفى 57.862 ألف، بينما تماثل للشفاء 139.927 ألف.

وسجلت الإصابات حول العالم 3.105.559 إصابة، وتوفى 214.429 حالة، وتماثل للشفاء 943.542 ألف.