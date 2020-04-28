الرئيس الأمريكي: تجاوزنا ذروة كورونا واقتصادنا سيعود بقوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن بلاده تجاوزت ذروة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدا عودة انفتاح الاقتصاد الأمريكي مرة آخرى.



تصريحات ترامب جاءت عقب تجاوز أعداد إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة مليون حالة وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن جامعة جونز هوبكنز الأمريكية المرموقة بعد ظهر الثلاثاء (بالتوقيت المحلي).

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وأوضحت البيانات أن عدد وفيات كورونا في الولايات المتحدة تجاوز 57 ألف حالة.

وتمثل حالات الإصابة في الولايات المتحدة نحو ثلث إجمالي الحالات المؤكدة على مستوى العالم، وتبدو الأعداد في دول أخرى محدودة نسبيا مقارنة بالولايات المتحدة بسبب اختلاف معدلات إجراء اختبارات الكشف عن الفيروس وبسبب وجود عدد كبير من حالات الإصابة غير المسجلة.

كما أن عدد حالات وفيات كورونا في الولايات المتحدة هو الأكبر على مستوى العالم أيضا.