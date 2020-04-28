- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس الأمريكي: تجاوزنا ذروة كورونا واقتصادنا سيعود بقوة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن بلاده تجاوزت ذروة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدا عودة انفتاح الاقتصاد الأمريكي مرة آخرى.
تصريحات ترامب جاءت عقب تجاوز أعداد إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة مليون حالة وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن جامعة جونز هوبكنز الأمريكية المرموقة بعد ظهر الثلاثاء (بالتوقيت المحلي).
وأوضحت البيانات أن عدد وفيات كورونا في الولايات المتحدة تجاوز 57 ألف حالة.
وتمثل حالات الإصابة في الولايات المتحدة نحو ثلث إجمالي الحالات المؤكدة على مستوى العالم، وتبدو الأعداد في دول أخرى محدودة نسبيا مقارنة بالولايات المتحدة بسبب اختلاف معدلات إجراء اختبارات الكشف عن الفيروس وبسبب وجود عدد كبير من حالات الإصابة غير المسجلة.
كما أن عدد حالات وفيات كورونا في الولايات المتحدة هو الأكبر على مستوى العالم أيضا.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الأمريكي: تجاوزنا ذروة كورونا واقتصادنا سيعود بقوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.