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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البرلمان الفرنسي يوافق على رفع الحظر الصحي في البلاد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
وافق البرلمان الفرنسي، الثلاثاء، بالأغلبية على خطة رفع الحظر الصحي المفروض في البلاد لمكافحة تفشي فيروس كورونا.
وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب إن حالة الإغلاق لا يمكن أن تستمر طويلا، وأنه حان الوقت لعودة الحياة كما كانت قبل فيروس كورونا.
وتقدمت الحكومة الفرنسية بخططها للبرلمان، لرفع القيود المفروضة من أجل احتواء انتشار الفيروس التاجي.
وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد أعلن بالفعل أن تلك التدابير التي فرضت في 17 مارس/آذار الماضي ستُرفع في 11 مايو/أيار في عموم البلاد، رغم أنه لم يتم الكشف عن تفاصيل أخرى.
يشار إلى أن إجراءات الإغلاق في فرنسا صارمة، حيث يُسمح للمواطنين بمغادرة منازلهم فقط من أجل شراء الطعام، أو المشي مع الكلاب أو مساعدة المحتاجين.
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