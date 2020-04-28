شكرا لقرائتكم حرب سلطات في تونس والسبب فيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
في تونس عمق الحجر الصحي الشامل بسبب انتشار فيروس كورونا الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وأعاد إلى سطح الأحداث السياسية الصراع بين رأسي السلطتين التنفيذية والتشريعية، حول صلاحيات مقاومة الفيروس، تجسدت في حرب التصريحات والتعيينات ومشاريع القوانين.
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