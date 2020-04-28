التحكم المروري: قطع السير محلة مثلث خلدة باتجاه الشويفات

أفادت ​غرفة التحكم المروري​ في ​قوى الأمن الداخلي​ عن قطع السير في محلة مثلث خلدة باتجاه الشويفات​​​​​​.

وأشارت الغرفة إلى اعادة فتح السير على جسر خلدة باتجاه الناعمة​​​​​​ بعد قطعها لبعض الوقت من قبل محتجين.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من المناطق اللبنانية تشهد، منذ نهاية الاسبوع المنصرم، تحركات إحتجاجية على تردي الأوضاع الإقتصادية وإرتفاع سعر الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية، الذي تخطى في السوق السوداء 4000 ليرة لبنانية، في حين كان المصرف المركزي قدد حدد سعر بيع الدولار لدى محلات الصيرفة بـ3200 ليرة.