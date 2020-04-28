إصابة عنصر من الجيش جراء رشقه بالحجارة من قبل مشاغبين في سوق صيدا

أفادت معلومات صحافية بأن جنديا من ​الجيش اللبناني​ أصيب جراء رشقه بالحجارة من قبل مشاغبين في ​سوق صيدا​ التجاري، وقد نقله عناصر الإسعاف إلى المستشفى.

يشار الى ان حال من الهرج والمرج تسود ​شارع المصارف​، حيث تقوم مجموعة من المشاغبين برمي الحجارة في اتجاه الجيش وواجهات المصارف في المكان.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من المناطق اللبنانية تشهد، منذ نهاية الاسبوع المنصرم، تحركات إحتجاجية على تردي الأوضاع الإقتصادية وإرتفاع ​سعر الدولار​ الأميركي مقابل ​الليرة اللبنانية​، الذي تخطى في السوق السوداء 4000 ليرة لبنانية، في حين كان المصرف المركزي قدد حدد سعر بيع الدولار لدى محلات الصيرفة بـ3200 ليرة.