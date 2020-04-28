روحاني: على الإيرانيين أن يتوخوا حذرهم من كورونا لا أن يهلعوا

أكد الرئيس ال​إيران​ي ​حسن روحاني​، ضرورة "توخي الإيرانيين الحذر، وليس الخوف من ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، حيث تعد إيران ضمن أكثر الدول تضررًا من تفشي فيروس كورونا في ​الشرق الأوسط​.

ولفت روحاني إلى أن "الخوف والقلق والهلع المفرط أسوأ من كورونا نفسها، ويمكن أن يدمر ذلك حياة الناس ويقلق راحتهم".

وفي وقت سابق، أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، في وقت سابق، بأن "عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا ارتفع بواقع 71 حالة خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليصل إجمالي الحالات إلى 5877 شخصًا.