"جونز هوبكنز": 2045 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا و24584 إصابة

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأميركية تسجيل 2045 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" في ​الولايات المتحدة​، توازيًا مع تسجيل 24584 إصابة بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الأخيرة. بالتوازي، أعلن الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ أن "ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، سببه إجراء عدد كبير من الفحوصات"، لافتًا إلى أن بلاده أجرت العدد الأكبر من الفحوصات عالميًا، وستكون قادرة قريبًا على إجراء حوالي 5 ملايين فحص يومي للكشف عن المصابين بالوباء".

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