ترامب: سنتمكن قريبًا من إجراء 5 ملايين فحص يومي للكشف عن مصابي كورونا

أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أن "ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في الولايات المتحدة، سببه إجراء عدد كبير من الفحوصات".
ولفت ترامب إلى أن "الفحوصات التي قمنا بها للكشف عن المصابين بفيروس كورونا، هي أكثر مما قامت به أي بلد أخرى في العالم"، منوّهًا بأنه "سنتمكن قريبًا من إجراء 5 ملايين فحص يومي للكشف عن المصابين بالوباء".
كما أفاد بأنه "لم يتم التوصل بعد إلى لقاح لفيروس كورونا، ولكن هناك مؤشرات جيدة ونتمنى تحقيق نتائج إيجابية قريبًا".
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