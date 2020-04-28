محافظ بابل: فرض حظر تجول تام في المنطقة بعد تسجيل حالتي إصابة بكورونا

أعلنت محافظ بابل رفع مستوى مستوى الإنذار للحالة القصوى وفرض حظر التجول التام في المنطقة، عقب تسجيل إصابتين بجديدتين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، في وقت سابق من هذا اليوم، تسجيل 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية، مشيرةً إلى أن "إجمالي معدل الإصابات بالفيروس بلغ 1928 حالة، في حين بلغ عدد الوفيات الإجمالي 90 حالة".
كما لفتت إلى أن "أعداد المتعافين من الفيروس ارتفع في البلاد ليصل إلى 1319 حالة شفاء".
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