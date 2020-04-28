الخارجية الفرنسية: الحوار في ليبيا هو السبيل الوحيد لتسوية النزاع

أشار المتحدث باسم ​الخارجية الفرنسية​ أوليفييه غوفين، إلى أن "الحوار في ​ليبيا​ هو السبيل الوحيد لتسوية النزاع"، لافتًا إلى أن "حل النزاع لا يمكن أن يتم إلا عن طريق الحوار بين الأطراف برعاية ​الأمم المتحدة​، وليس عبر القرارات أحادية الجانب".

وشدد غوفين، في بيان، على أنه "لا يوجد هناك أي بديل لحل سياسي شامل ضمن مقررات مؤتمر برلين"، مؤكدًا "تمسك ​فرنسا​ بوحدة واستقرار ليبيا".

وتأتي تصريحات غوفين على خلفية إعلان قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفت،ر قبوله ما اعتبره "تفويضًا من الشعب الليبي" بإدارة البلاد والخروج من اتفاق الصخيرات بشأن التسوية السياسية مع حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج.