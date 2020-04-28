الحكومة السورية تقرر تخفيف القيود على التنقل وعن بعض الأنشطة الإقتصادية

أصدرت ​الحكومة السورية​ قرارًا بتخفيف القيود المفروضة على التنقل داخل البلاد وبعض الأنشطة الاقتصادية، مع مواصلة الإجراءات الاحترازية في ظروف وباء ​كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​".

وقررت الحكومة السماح بالتنقل بين المحافظات أيام الخميس والجمعة والسبت الموافق لـ 30 نيسان الحالي، والأول والثاني من أيار المقبل لمرة واحدة فقط، ليتسنى للأهالي السفر بين المحافظات.

كما كلفت وزارة الإدارة المحلية بالتنسيق مع من يلزم لتوفير خدمات النقل بين المحافظات في الأوقات المحددة وإجراء الفحوصات اللازمة عند مداخل المدن.

وأكدت الحكومة موافقتها على فتح الأسواق الشعبية وكافة الفعاليات والمحال التجارية والصناعية والخدمات يوميًا منذ الساعة الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساءًا، مع ضرورة التزام كافة الفعاليات والمحلات بشروط السلامة الصحية ومواد التعقيم.