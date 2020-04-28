سلطات لوكسمبورغ تعتزم إجراء فحوصات كورونا تشمل جميع سكان البلاد

أشار وزير البحث و​التعليم العالي​ في حكومة ​لوكسمبورغ​ كلود ميش، إلى أن "الحكومة تخطط لإجراء اختبارات ل​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" تشمل جميع سكان البلاد، وذلك قبل نهاية الشهر المقبل بمعدل 20 ألف اختبار يوميًا".

ولفت ميش إلى أنه "سيتم إخضاع جميع سكان البلاد لهذه الاختبارات في غضون شهر"، منوّهًا بأنه "تمت دعوة الطلاب والمدرسين إلى أحد مراكز إجراء الفحص الـ 17 في البلاد، استعدادًا لإعادة فتح المدارس الأسبوع المقبل".

ومن المتوقع أن يكلف تنفيذ هذه الخطة 40 مليون يورو، حيث يبلغ عدد سكان الإمارة 600 ألف نسمة. وأجرت السلطات 39 ألف اختبار حتى الآن، وتم تأكيد نحو 3729 إصابة بين سكان لوكسمبورغ والعاملين عبر الحدود المرتبطين بنظامها الصحي، فيما توفي 88 شخصا بالفيروس.