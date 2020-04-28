النشرة: هدوء حذر في صيدا بعد قيام مجموعات بتحطيم واجهات عدد من المصارف

افاد مراسل النشرة في صيدا، ان حالة من الهدوء الحذر تسود ارجاء مدينة صيدا بعد ليل متوتر تخلله مواجهات بين الجيش وعدد من المشاغبين الذين عمدوا على رشق الجيش بالحجارة مما ادى الى سقوط عدد من الجرحى بينهم عنصر من الجيش اللبناني، كما تم القاء قنابل المولوتوف على مبنى فرع مصرف لبنان في المدينة، وتحطيم واجهات بعض المصارف في شارع رياض الصلح الرئيسي، وسط حالة من الغضب والفوضى.
وقد انتقل المحتجون الى القناية بعد تحطيم واجهة بنك لبنان والخليج في شارع حسام الدين الحريري، وبنك عودة بالقرب من عند تقاطع "ايليا".
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