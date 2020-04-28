النشرة: هدوء حذر في صيدا بعد قيام مجموعات بتحطيم واجهات عدد من المصارف

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا، ان حالة من الهدوء الحذر تسود ارجاء ​مدينة صيدا​ بعد ليل متوتر تخلله مواجهات بين الجيش وعدد من المشاغبين الذين عمدوا على رشق الجيش بالحجارة مما ادى الى سقوط عدد من الجرحى بينهم عنصر من ​الجيش اللبناني​، كما تم القاء قنابل المولوتوف على مبنى فرع ​مصرف لبنان​ في المدينة، وتحطيم واجهات بعض ​المصارف​ في شارع ​رياض الصلح​ الرئيسي، وسط حالة من الغضب والفوضى.

وقد انتقل المحتجون الى القناية بعد تحطيم واجهة بنك لبنان والخليج في شارع حسام ​الدين​ ​الحريري​، و​بنك عودة​ بالقرب من عند تقاطع "ايليا".