الجديد: القوى الأمنية تستخدم القنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين أمام مصرف لبنان

أفادت قناة "الجديد" عن إستقدام ​الجيش اللبناني​ و​قوى الأمن الداخلي​ تعزيزات اضافية إلى أمام ​مصرف لبنان​ في الحمرا، لافتة إلى أن إستخدام القوى الأمني القنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين في محاولة لابعادهم.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من المناطق اللبنانية تشهد، منذ نهاية الاسبوع المنصرم، تحركات إحتجاجية على تردي الأوضاع الإقتصادية وإرتفاع سعر الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية، الذي تخطى في السوق السوداء 4000 ليرة لبنانية، في حين كان المصرف المركزي قدد حدد سعر بيع الدولار لدى محلات الصيرفة بـ3200 ليرة.