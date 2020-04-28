تدافع بين محتجين وعناصر الجيش في ضبية والناعمة بعد محاولات لقطع الطريق

افادت معلومات صحافية عن "حصول تدافع بين محتجين وعناصر من ​الجيش اللبناني​ في منطقة ضبية بعد محاولات لقطع الطريق".

بالتزامن عمل عناصر من الجيش على منع ​المتظاهرين​ في منطقة الناعمة من قطع الطريق في المحلة مما ادى وقوع تدافع واحتكاك بين الجانبين.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من المناطق اللبنانية تشهد، منذ نهاية الاسبوع المنصرم، تحركات إحتجاجية على تردي الأوضاع الإقتصادية وإرتفاع ​سعر الدولار​ الأميركي مقابل ​الليرة اللبنانية​، الذي تخطى في السوق السوداء 4000 ليرة لبنانية، في حين كان ​المصرف المركزي​ قدد حدد سعر بيع الدولار لدى ​محلات​ الصيرفة بـ3200 ليرة.