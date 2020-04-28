توقيف عدد من المتظاهرين في الضبيّة وسقوط جريح نُقل إلى المستشفى

افادت معلومات صحافية عن "توقيف عدد من ​المتظاهرين​ في الضبيّة بعد اقدامهم على قطع الطريق في المكان مما ادى إلى سقوط جريح نُقل إلى المستشفى".

وفي وقت سابق، افادت معلومات صحافية عن "حصول تدافع بين محتجين وعناصر من ​الجيش اللبناني​ في منطقة ضبية بعد محاولات لقطع الطريق".

بالتزامن عمل عناصر من الجيش على منع المتظاهرين في منطقة الناعمة من قطع الطريق في المحلة مما ادى وقوع تدافع واحتكاك بين الجانبين.