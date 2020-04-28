توقيف عدد من المتظاهرين في الضبيّة وسقوط جريح نُقل إلى المستشفى

افادت معلومات صحافية عن "توقيف عدد من المتظاهرين في الضبيّة بعد اقدامهم على قطع الطريق في المكان مما ادى إلى سقوط جريح نُقل إلى المستشفى".
وفي وقت سابق، افادت معلومات صحافية عن "حصول تدافع بين محتجين وعناصر من الجيش اللبناني في منطقة ضبية بعد محاولات لقطع الطريق".
بالتزامن عمل عناصر من الجيش على منع المتظاهرين في منطقة الناعمة من قطع الطريق في المحلة مما ادى وقوع تدافع واحتكاك بين الجانبين.
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