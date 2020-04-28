بدوي: إرتفاع سعر الدولار هو إرتفاع سياسي باميتاز ولا يمكن تبريره

اعتبر مستشار رئيس ​الحكومة​ السابق ​سليم الحص​ ​رفعت بدوي​، في حديث تلفزيوني، أن إرتفاع ​سعر الدولار​ الأميركي مقابل الليرة ال​لبنان​ية إلى هذا الحد الجنوني هو إرتفاع سياسي باميتاز ولا يمكن تبريره، لافتاً إلى أن هناك ضغطاً سياسياً محلياً وخارجياً لدفع البلاد نحو الفوضى.

ولفت إلى أنه في الإجتماع ما قبل الأخير بين حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ ورئيس الحكومة ​حسان دياب​، طلب الأخير من سلامة التدخل في السوق فكان جواب حاكم مصرف لبنان بأنه لا يستطيع لأنه لا يملك ​المال​، وعندما طلب منه رئيس الحكومة بأن يأتي بالمال من الخارج أبلغه أن ​الإدارة الأميركية​ لا تسمح له بذلك.

ورأى بدوي أن الأجندة السياسية دخلت على خط المطالب الإجتماعية، مشيراً إلى أن جولة ​السفيرة الأميركية​ على الأفرقاء السياسيين تشي بأن الإدارة الأميركية تدفع نحو الفوضى في لبنان، لافتاً إلى أن هناك عدة جهات سياسية لبنانية تتماهى في المشروع الأميركي ضد فريق معين من اللبنانيين، بينما هناك أجهزة تحرك ما يجري في ​طرابلس​ وصيدا.