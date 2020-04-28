النشرة: القاء قنبلة مولوتوف على فرع مصرف لبنان في صيدا

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا عن استمرار اطلاق المفرقعات على مبنى ​مصرف لبنان​ في صيدا وسط تدافع بين ​المحتجين​ و​القوى الأمنية​، مشيرا إلى أن "أحد المحتجين قام ب​القاء قنبلة​ ​مولوتوف​ باتجاه المصرف مما ادى الى اشتعال النيران في المكان".

تجدر الإشارة إلى أن العديد من المناطق اللبنانية تشهد، منذ نهاية الاسبوع المنصرم، تحركات إحتجاجية على تردي الأوضاع الإقتصادية وإرتفاع ​سعر الدولار​ الأميركي مقابل ​الليرة اللبنانية​، الذي تخطى في السوق السوداء 4000 ليرة لبنانية، في حين كان ​المصرف المركزي​ قدد حدد سعر بيع الدولار لدى ​محلات​ الصيرفة بـ3200 ليرة.