الجيش استقدم تعزيزات إضافية ويعمل على ملاحقة المشاغبين في مدينة طرابلس

تعمل عناصر ​الجيش اللبناني​، في هذه الأثناء، على ملاحقة مجموعة من المشاغبين في ​مدينة طرابلس​، بعد أن استقدم تعزيزات إضافية، نتيجة الإعتداءات التي حصلت عبر رمي العناصر بالحجارة و​المفرقعات النارية​، حيث تم توقيف بعض الأشخاص.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من المناطق اللبنانية تشهد، منذ نهاية الاسبوع المنصرم، تحركات إحتجاجية على تردي الأوضاع الإقتصادية وإرتفاع سعر الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية، الذي تخطى في السوق السوداء 4000 ليرة لبنانية، في حين كان المصرف المركزي قدد حدد سعر بيع الدولار لدى محلات الصيرفة بـ3200 ليرة.