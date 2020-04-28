محتجون توجهوا من كورنيش المزرعة باتجاه المتحف بمواكبة القوى الامنية

افادت قناة "الجديد" بأن "مسيرة للمحتجين انطلقت في هذه الاثناء من كورنيش المزرعة باتجاه المتحف بمواكبة القوى الامنية".
وفي وقت سابق، ذكرت معلومات صحافية ان اعدادا كبيرة من المعتصمين غادرت من امام مصرف لبنان في مسيرات جابت شوارع الحمرا الداخلية، واتجهوا الى الكونكورد امام مبنى ادارة بنك لبنان والمهجر، وسط انتشار كبير لقوى مكافحة السغب التي منعت المتظاهرين من الدخول في شارع الحمرا الرئيسي.
تجدر الإشارة إلى أن العديد من المناطق اللبنانية تشهد، منذ نهاية الاسبوع المنصرم، تحركات إحتجاجية على تردي الأوضاع الإقتصادية وإرتفاع سعر الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية، الذي تخطى في السوق السوداء 4000 ليرة لبنانية، في حين كان المصرف المركزي قدد حدد سعر بيع الدولار لدى محلات الصيرفة بـ3200 ليرة.
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