محتجون توجهوا من كورنيش المزرعة باتجاه المتحف بمواكبة القوى الامنية

افادت قناة "الجديد" بأن "​مسيرة​ للمحتجين انطلقت في هذه الاثناء من ​كورنيش المزرعة​ باتجاه المتحف بمواكبة ​القوى الامنية​".

وفي وقت سابق، ذكرت معلومات صحافية ان اعدادا كبيرة من المعتصمين غادرت من امام ​مصرف لبنان​ في مسيرات جابت شوارع ​الحمرا​ الداخلية، واتجهوا الى الكونكورد امام مبنى ادارة ​بنك لبنان والمهجر​، وسط انتشار كبير لقوى مكافحة السغب التي منعت ​المتظاهرين​ من الدخول في ​شارع الحمرا​ الرئيسي.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من المناطق اللبنانية تشهد، منذ نهاية الاسبوع المنصرم، تحركات إحتجاجية على تردي الأوضاع الإقتصادية وإرتفاع ​سعر الدولار​ الأميركي مقابل ​الليرة اللبنانية​، الذي تخطى في السوق السوداء 4000 ليرة لبنانية، في حين كان ​المصرف المركزي​ قدد حدد سعر بيع الدولار لدى ​محلات​ الصيرفة بـ3200 ليرة.