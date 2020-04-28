الجيش اللبناني يحاول تفريق المحتجين في ساحة عبد الحميد كرامي بطرابلس

يحاول عناصر ​الجيش اللبناني​ في هذه الاثناء تفريق ​المحتجين​ الذين تجمعوا في ​ساحة عبد الحميد كرامي​ في ​طرابلس​.

وبالتزامن اقدم عدد من المحتجين على رشق عناصر الجيش ب​المفرقعات النارية​ والحجارة، فيما استقدم الجيش تعزيزات اضافية الى المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من المناطق اللبنانية تشهد، منذ نهاية الاسبوع المنصرم، تحركات إحتجاجية على تردي الأوضاع الإقتصادية وإرتفاع سعر الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية، الذي تخطى في السوق السوداء 4000 ليرة لبنانية، في حين كان المصرف المركزي قدد حدد سعر بيع الدولار لدى محلات الصيرفة بـ3200 ليرة.