سكاي نيوز: خارجية أميركا أسفت للتقارير عن الخسائر في الارواح والممتلكات في لبنان

أسفت ​وزارة الخارجية الأميركية​ في تصريح لقناة "​سكاي نيوز​ عربية" للتقارير عن الخسائر في الأرواح والممتلكات في ​لبنان​، وحثت الجميع على الامتناع عن ​العنف​ أو الأعمال الاستفزازية.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من المناطق اللبنانية تشهد، منذ نهاية الاسبوع المنصرم، تحركات إحتجاجية على تردي الأوضاع الإقتصادية وإرتفاع ​سعر الدولار​ الأميركي مقابل ​الليرة اللبنانية​، الذي تخطى في السوق السوداء 4000 ليرة لبنانية، في حين كان ​المصرف المركزي​ قدد حدد سعر بيع الدولار لدى ​محلات​ الصيرفة بـ3200 ليرة.