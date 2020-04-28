النشرة: سقوط جرحى باشتباكات بين اهالي برالياس واهالي المرج على خلفية تحطيم فروع المصارف بالمنطقة

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​البقاع​ عن "وقوع ​اشتباكات​ بين مجموعة من اهالي ​برالياس​ واخرين من اهالي ​المرج​ على خلفية قيام اهالي المرج بتحطيم فروع ​المصارف​ في براليلس، مما ادى الى وقوع جرحى".

وفي وقت سابق، افاد مراسل "النشرة" في زحلة بأن "عددا من ​المحتجين​ أقدموا على تحطيم واجهات ​بنك بيبلوس​ و​البنك اللبناني الفرنسي​ في برالياس وكذلك تحطيم الكاميرات وماكينات الصرف الالي"، مشيرا الى انه "على الفور حضرت قوة من ​الجيش​ الى المكان وانسحب المحتجون الى نقطة مفرق المرج برالياس".