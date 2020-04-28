النشرة: سقوط جرحى باشتباكات بين اهالي برالياس واهالي المرج على خلفية تحطيم فروع المصارف بالمنطقة

افاد مراسل "الخليج 365" في البقاع عن "وقوع اشتباكات بين مجموعة من اهالي برالياس واخرين من اهالي المرج على خلفية قيام اهالي المرج بتحطيم فروع المصارف في براليلس، مما ادى الى وقوع جرحى".
وفي وقت سابق، افاد مراسل "النشرة" في زحلة بأن "عددا من المحتجين أقدموا على تحطيم واجهات بنك بيبلوس والبنك اللبناني الفرنسي في برالياس وكذلك تحطيم الكاميرات وماكينات الصرف الالي"، مشيرا الى انه "على الفور حضرت قوة من الجيش الى المكان وانسحب المحتجون الى نقطة مفرق المرج برالياس".
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