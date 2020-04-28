أفادت معلومات صحافية انه اعيد منذ قليل ​قطع طريق​ راشيا- ​المصنع​ بالسواتر الترابية احتجاجا على الاوضاع المعيشية الصعبة.

من نايحة أخرى، أفادت غرفة التحكم المروري عن قطع السير على طريق عام كفرزبد الفاعور بالاتجاهين بالقرب من البلدية.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من المناطق اللبنانية تشهد، منذ نهاية الاسبوع المنصرم، تحركات إحتجاجية على تردي الأوضاع الإقتصادية وإرتفاع سعر الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية، الذي تخطى في السوق السوداء 4000 ليرة لبنانية، في حين كان المصرف المركزي قدد حدد سعر بيع الدولار لدى محلات الصيرفة بـ3200 ليرة.

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