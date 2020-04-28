هيلاري كلينتون تدعم المرشح الديموقراطي جو بايدن

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واشنطن: أعلنت المرشحة الديموقراطية السابقة للرئاسة الأميركية هيلاري كلينتون الثلاثاء دعم حملة جو بايدن للوصول للبيت الأبيض في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وقالت كلينتون خلال مؤتمر عبر الفيديو مع بايدن نائب الرئيس السابق "أريد أن أضم صوتي إلى العديد من الذين أيدوك لتكون رئيسنا"، وأضافت السيدة الأولى السابقة ووزيرة الخارجية في إشارة إلى الرئيس دونالد ترمب خصم بايدن في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر "فكروا في ما يعنيه أن يكون لدينا رئيس حقيقي ليس مجرد شخص يلعب دور رئيس على شاشة التلفزيون".

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