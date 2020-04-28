ترمب يدرس إجراء اختبارات كورونا للمسافرين

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واشنطن: ذكر الرئيس دونالد ترمب الثلاثاء أنّه يدرس طلب إجراء اختبارات فيروس كورونا للمسافرين الذين يصلون إلى الولايات المتحدة عبر رحلات دولية، وأشار خصوصا إلى البرازيل.

وقال في اجتماع بالبيت الأبيض مع حاكم فلوريدا رون ديسانتيس "سنفعل ذلك على الأرجح. البرازيل تشهد تفشيا إلى حد كبير كما تعلمون".

وتابع "سنتخذ هذا القرار قريبا جدا".

وردا على سؤال إذا كان سيطلب إجراء اختبارات لفيروس كورونا المستجدّ أو فحص بسيط لدرجة الحرارة، رد ترمب "كلاهما". وقال الرئيس الجمهوري إنه يناقش القضية مع حكام الولايات وخاصة ديسانتيس، الذي تعتبر ولايته وجهة رئيسية للرحلات الجوية في أمريكا اللاتينية.

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وقال "نحن نتحدث مع الآخرين الذين لديهم الكثير من الأعمال القادمة من أميركا الجنوبية وسنتخذ قرارا".

كانت إدارة ترمب قد فرضت من قبل حظر السفر مع أوروبا والصين كإجراء لوقف انتشار الفيروس سريع الانتشار، الذي أودى بالفعل بحياة أكثر من 50 ألف أميركي، فيما أدى إلى إغلاق جزء كبير من أكبر اقتصاد في العالم.

وقال ترمب إن الإجراءات الاحترازية الجديدة ستشمل إجراء اختبار فيروس كورونا "على متن الطائرة وقبل استقلالها"، مشيرا إلى أن الحكومة تجري مباحثات مع شركات الطيران.

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