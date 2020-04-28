توريد 18 ألف طن قمح إلى صوامع التموين بالإسكندرية في موسم الحصاد

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:
ارتفعت كميات القمح الواردة إلى صوامع ومخازن التموين بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، إلى 18 ألفًا و178 طنًا و913 كيلوجرام، مثلت إجمالي حجم الأقماح المحلية منذ بداية موسم الحصاد منتصف أبريل الجاري إلى الآن.
وقال محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، إن التوريد جرى من خلال لجان استلام الأقماح المحلية طبقا للمواصفات الفنية المعتمدة، تضم ممثلين من إدارة الرقابة التموينية بالمديرية ومندوبين عن مديريتي التموين والزراعة وهيئة الصادرات والواردات وممثلاً عن كل من الشركة المسوقة وجمعية القبانية.
وأضاف سعد الله، في تصريح صحفي الثلاثاء، أن مديرية التموين استعدت لاستقبال وتخزين الأقماح المحلية بالصوامع والهناجر والبناكر والشون، لافتًا إلى أن القدرة الاستيعابية للصوامع و أماكن تخزين القمح بالإسكندرية، قدرت بنحو 363 ألفًا و600 طن، تضمنت صوامع "برج العرب بسعة تخزينية 90 ألف طن، العامرية بسعة 60 ألف طن، الصبحية بسعة 60 ألف طن، وصومعة كينج مريوط بسعة تخزينية 60 ألف طن".
وأشار إلى أن أماكن التخزين شملت أيضًا "بناكر مجمع السلام" بمنطقة الكيلو ٢١ بإجمالي سعة تخزينية 90 ألف طن، بالإضافة إلى هناجر الأرض الزراعية بسعة 3 آلاف طن قمح معبأ في أجولة، فضلاً عن شونة قمح بسعة ٦٠٠ طن معبأ في أجولة".
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