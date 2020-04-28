واشنطن: تمديد حظر الزيارات إلى مبنى الكابيتول حتى 16 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات
أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، تمديد حظر الزيارات إلى مبنى الكابيتول حتى 16 مايو المقبل، للحد من تفشي وباء كورونا المستجد، حسبما ذكرت "العربية".
ومبنى الكابيتول هو مقر المجلس التشريعي لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ويقع في واشنطن العاصمة.
وسجلت الولايات المتحدة، وحدها أكثر من مليون إصابة بكورونا، منذ تفشي الوباء بها، ما يعني ثلث حالات الإصابة المسجلة عالميًا التي تجاوزت الـ3 ملايين إصابة.
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