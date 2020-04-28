العراق يفرض إجراءات جديدة للحد من فيروس كورونا

أصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية العراق ية اليوم الثلاثاء، سلسلة قرارات جديدة لتشديد الإجراءات وفرض غرامات مالية على المخالفين لشروط الوقاية الصحية للحد من فيروس كورونا .

ونصت قرارات اللجنة التي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم غد الأربعاء، على "التشديد في تطبيق قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بشأن حظر التجوال وعلى الأجهزة المعنية كافة تنفيذ القرار بشكل صارم وتطبيق العقوبات اللازمة في حال المخالفة وتعديل الوقت المثبت في قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بحيث يبدأ حظر التجوال من الساعة السادسة مساءً بدلًا من الساعة

السابعة مساءً".

كما نصت على "فرض العقوبات ضد المخالفين منها حجز المركبة وفرض غرامة مالية مقدارها خمسون ألف دينار (42 دولار أمريكي) على مركبات النقل الجماعي التي تتجاوز سعتها أربعة اشخاص وفرض غرامة مالية قدرها خمسون ألف دينار على سائق المركبة الصالون الذي يحمل أكثر من ثلاثة أو يسمح بركوب أشخاص لا يرتدون كمامة وجه، وحجز المركبة في حالة تكرار المخالفة".

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والزمت القرارات "فرض غرامات مالية تصل إلى عشرة آلاف دينار (4ر8 دولار) كـل فـرد

لا يرتدي كمامة واقية خارج المنزل، ويسمح بارتداء قماش يوفر غطاء كاملاً للأنف والفم وبشكل مستمر في حالة عدم توفر الكمامة الطبية مؤقتًا ويكون الحد الأقصى المسموح هو زبون واحد لكل 5 أمتار مربعة من المساحة المخصصة لزبائن المحلات التجارية والمخازن ومنع دخول من لا يرتدي كمامة وفرض غرامة مالية تصل 100 ألف دينار (84 دولار)".

كما ينص القرار على أن "تقوم وزارة الصحة ووزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني بتقييم مدى الالتزام بالإجراءات ورفع التقارير بشأنها خلال 7 أيام ليتم بناءً على ذلك إعادة النظر بفرض حظر التجوال الشامل أو أخذ إجراءات إضافية بحسب تطور الموقف الوبائي".

وشددت القرارات بالتأكيد على "المواطنين بالالتزام التام بالتعليمات والتصرف بمسئولية عالية والمساهمة في التوعية والتباعد الاجتماعي.