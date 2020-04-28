البرلمان الأوروبي يعتزم فرض ارتداء الأقنعة الطبية على الأعضاء والموظفين

يعتزم البرلمان الأوروبي فرض ارتداء الأقنعة الطبية على أعضائه وموظفيه وقياس درجة حرارتهم قبل الدخول إلى مبانيه.

وذكرت مجلة "بوليتيكو" عبر موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء أن تلك التدابير تأتي في إطار خطة وضعها الأمين العام للبرلمان الأوروبي كلاوس فيله لتخفيف القيود المرتبطة بتفشي في إطار خطة وضعها الأمين العام للبرلمان الأوروبي كلاوس فيله لتخفيف القيود المرتبطة بتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضحت المجلة أن التدابير المقرر تطبيقها أُرسلت للنواب البارزين بالبرلمان الأوروبي، ووافق عليها أمس رئيس البرلمان ديفيد ساسولي ونواب بارزون آخرون، وذلك مع تحضير البرلمان لعودة المزيد من أعضائه إلى بروكسل مع بدء بلدانهم في تخفيف إجراءات الإغلاق والتباعد الاجتماعي.

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